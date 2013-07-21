الإمارات أكبر مستثمر عربي في أميركا بـ17 مليار دولار

أكد نائب مدير وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر في وزارة التجارة الأميركية، آرون بريكمان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر المستثمر رقم 21 في الولايات المتحدة باستثمارات تصل إلى 17.34 مليار دولار، وهو مركز متقدم للغاية، ثم تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الـ 24 باستثمارات تصل إلى 11.57 مليار دولار، ثم الكويت في المركز الـ 35 باستثمارات تصل إلى 2.4 مليار دولار، ثم لبنان في المركز الـ 38 بنحو 500 مليون دولار.

وأضاف في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أنه من حيث تدفق رأس المال، تأتي الإمارات في المركز الثامن كأسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، وهو معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات، كما ذكرت سابقا بنحو 23.5%، ثم تأتي السعودية في المركز السابع عشر من حيث سرعة النمو بنسبة 13.19%، ثم الكويت في المرتبة الحادية والعشرين بأكثر من 10%، ثم هناك لبنان مرة أخرى في المركز الرابع والعشرين بنسبة 8.2%.

وأوضح أنه من حيث الأوراق المالية، تعد المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، وهناك أكثر من 900 ألف أميركي يعملون في شركات بريطانية، باستثمارات تصل إلى نحو 530 مليار دولار عام 2011 و2.7 تريليون دولار في 2012، ثم تأتي اليابان في المركز الثاني، قبل ألمانيا، ثم كندا وفرنسا.

ومن حيث النمو، تأتي الصين في المركز الأول بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 71% على مدى خمس سنوات، ويعود السبب في ذلك إلى استثمار الكثير من الشركات الصينية في الولايات المتحدة، وتأتي نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم الهند وأيرلندا وبلجيكا وسنغافورة وإسبانيا، وتأتي الإمارات في المركز الثامن، وهو مركز متقدم للغاية.

وقال بريكمان إن وزارة التجارة الأميركية أنشأت وحدة تحمل اسم "سليكت أميركا" كجزء من مبادرة حكومية واسعة النطاق لتشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى إنشاء منصة أو "خطوة أولى" للاستثمار في الولايات المتحدة.