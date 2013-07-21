رفع الرواتب.. متى ولمن؟!

موضوع يعتبر الأكثر حساسية في النقاش لدينا او غيرها من الدول، وعملية المقارنة دائما تكون حاضرة، ولست ضدها بالطبع، ولكن لا يعني القبول بها على علاتها بدون أن يكون هناك "توازن " اقتصادي، بين مستويات الدخل والناتج والتضخم والنمو الاقتصادي,وهذه معادلات اقتصادية، لا قرار عاطفيا ومناشدات، والبعض يقارب بدول مجاورة أنهم الضعف أو يقارب الضعف وهذا صحيح، ولكن هل مستوى الأسعار هو نفسه؟ لا بالطبع ومثال ذلك " السكن" فإيجار شقة بدبي "وأعرف هذا جيدا " لن يقل عن 60 الفا أو 80 الفا للجيد منها ولم اقل المتميزة. ولدينا المتوسط بالمدن الكبرى بين 25 و 30 ألف ريال، أيضا أسعار الوقود فلدينا الأرخص ولا نقارن. هذان مثالان، ولا أعنى بهما أن لدينا الأفضل، ولكن يجب أن نقارب "تفاحة مقابل تفاحة " حتى تكون المقارنة عادلة في مستوى الدخل، وحين نتحدث عن رفع مستوى الدخل هو ليس بالضرورة مالياً أو نقدياً، لأن رفع الرواتب من سلبياتها رفع تكلفة الأيدي العاملة، فهل تتصور ان رفع كلفة اليد العاملة لا يحمل التاجر ايا كان نشاطه على رفع السعر؟ لأنها ستأتي على حساب أرباحة، واهم عنصر في رفع الأسعار والتكلفة هي الأيدي العاملة، ولا يوجد أو يندر عمل بلا أيدٍ عاملة.

من المهم رفع وتحسين الرواتب عن الحدود المتدنية التي لا تكفي، فمن راتبه في تقديري لايفي بحاجته الأساسية ويدخر اليسير، هو من يستحق تحسين وضعه المالي، وتحسين الخدمات من تعليم وصحة ونقل وغيرها سيوفر الكثير للمواطن، والأهم السكن، فتوفير السكن يعني توفير 35% من الدخل للمواطن، وحين تتحسن الخدمات ويتوفر السكن سيعني نمواً لن يقل عن 50% في الدخل من خلال توفيرة، فرفع الرواتب يستفيد من اصحاب الدخل العالي لا الصغير، وهذا مضر وكأنه يرسخ " الفجوة " بين القادر وغير القادر، بل يفترض بمبلغ مقطوع لنمو الدخل فنسبة مثلا "10% " لرفع الرواتب هي تفيد من راتبه 10 آلاف ولا تفيد من راتبه 3 آلاف، من هنا التركيز على الدخل الأقل. وهذا ما يعزز اهمية " التوازن " برفع الراتب، الذي يحتاج لدراسة اقتصادية متخصصة وحساب لكل شيء حتى لا يكون عبئاً مستقبلياً قد لا تتحمله الدولة لأن القرار يصعب تعديله مستقبلا، وهذا ما يفترض دراسته بعلم ودراسة اقتصاديين متخصصين، لا بعاطفة وجمع اصوات وغيرها، واستدراج عواطف وغيرها، هذه لا مجال للتلاعب بها.

تنمية الدخل بكبح التضخم، وتوفير الخدمات، والسكن، والتعليم والرعاية الصحية، هذه أسس مهمه وغيرها، اما رفع الدخل النقدي، فهو لا يرفع الدخل ويثبت العوامل الأخرى بالعرف الاقتصادي الذي قد لا يفهمه الكثير أو يكون على معرفة به من الأساس.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية.