قراصنة يخترقون "تانجو" ويهددون 5 ملايين عميل بالسعودية

استطاعت مجموعة من القراصنة عبر الإنترنت اختراق شبكة التواصل الاجتماعية "تانجو" والوصول إلى أكثر من 1500 جيجابايت من ملفات الصوت والفيديو تعود لملايين المستخدمين في برنامج التطبيق الشهير، الذي وصل عدد مستخدميه مؤخراً إلى 100 مليون، الأمر الذي بات يهدد مستخدمي التطبيق في السعودية، الذين تتجاوز أعدادهم 4.8 مليون مستخدم، حسب إحصائيات التحميل في المتاجر الإلكترونية وجوجل "تريند" للتطبيقات.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية أن مجموعة "الجيش السوري الإلكتروني" التابع لنظام بشار الأسد في سوريا أعلنت عن تمكنها من اختراق موقع وقواعد بيانات خدمة "تانجو" Tango.

وقال الجيش في منشور له على موقعه إن قيادته نجحت في اختراق قواعد بيانات موقع Tango للمكالمات الصوتية والفيديو على الأجهزة الذكية والحاسبات، التي تحتوي على مئات الملايين من أرقام الهواتف وأسماء أصحابها بالإضافة لملايين حسابات الجيميل ومعلومات شخصية خاصة بالمشتركين.

وأضاف الجيش السوري الإلكتروني أنه تمكن من الحصول على ما يُعرف بـ "سجلات المحادثات" في الخدمة، مشيراً إلى أن حجم قواعد البيانات المسحوبة وصل إلى أكثر من 1.5 تيرابايت.

وهددت مجموعة القراصنة المعروفة مؤخراً لاختراقها الكثير من الحسابات في شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي، بتسليم جزء كبير من المعلومات، التي تم تحميلها للحكومة السورية، وذلك بعد معالجتها.

وقد نشر موقع الجيش الإلكتروني الحر عددا من "أسماء المستخدمين" وعددا من الإثباتات، التي تؤكد ولوجها لقواعد البيانات، ولم تذكر ما إذا كانت تلك البيانات تخص مستخدمي دولة أو لا.

وكان "الجيش السوري الإلكتروني" قد قام خلال الأشهر الماضية باختراق مواقع لمؤسسات إعلامية شهيرة وحساباتها في الشبكات الاجتماعية مثل حساب قناة ITV البريطانية على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"فيسبوك"، واختراق حسابات تابعة لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية واختراق موقع صحيفة "فاينانشيال تايمز" وحسابها في "تويتر".

أكد مختصون أنه لو استطاع القراصنة الحصول على 1.5 تيرابايت من البيانات الخاصة بالمستخدمين، فهذا يعني أنها استطاعت الوصول لأسماء حسابات أكثر من75 مليون مستخدم، نظرا لأن كل حساب log يخص المستخدم الواحد لا يتجاوز 5 كيلوبايت.

وأوضح بعضهم أن تأكيدات القراصنة توضح حصولهم على ملفات صوت وفيديو وتسجيل للمحادثات، هذا يعني أن الحسابات التي تم اختراقها قد تنخفض عن 75 مليون مستخدم، كون تسجيل ملف فيديو تانجو لمدة 24 ساعة يصل إلى 16 ميجا.