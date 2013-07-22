اختراق شركات صرافة إماراتية والخسائر بملايين الدولارات

تعرض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬في الإمارات‭ ‬لعميلة‭ ‬اختراق استهدفت أنظمتها‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬قدّرها‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬بملايين‭ ‬الدولارات،‭ ‬نتيجة‭ ‬عمل‭ ‬جهات‭ ‬خارجية‭ ‬حوالات‭ ‬وهمية‭ ‬من‭ ‬أرصدتها‭ ‬لأشخاص‭ ‬خارج‭ ‬الدولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬طلبوا‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬أسمائهم‭.‬

وأكد‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الماضية‭ ‬تعرض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬لاختراق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قراصنة‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬أرصدة‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬بمبالغ‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬المزودة‭ ‬للخدمة،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬‮"‬ويسترن‭ ‬يونيون"‬‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شركة‭ ‬كبيرة‭ ‬تعرضت‭ ‬لخسارة‭ ‬بقيمة‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬يومين،‭ ‬فيما‭ ‬راوحت‭ ‬خسائر‭ ‬شركات‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬ومليون‭ ‬دولار‭ ‬نتيجة‭ ‬الاختراق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬خسائر‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬اكتشفت‭ ‬الاختراق‭ ‬مبكراً‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الاختراق‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬أو‭ ‬المنطقة‭ ‬بحالات‭ ‬مشابهة،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الشركات‭ ‬الإماراتية‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬مزود‭ ‬الخدمة‭ ‬نفسه،‭ ‬وهو‭ ‬شركة‭ ‬‮"‬ويسترن‭ ‬يونيون"‬،‭ ‬التي‭ ‬بادرت‭ ‬بمطالبتها‭ ‬بهذه‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬حولت‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أنها‭ ‬صادرة‭ ‬منهما،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬أوضحت‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قرائن‭ ‬تنفي‭ ‬تورط‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التحويل‭ ‬الوهمية،‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬المزودة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬الأرقام‭ ‬السرية‭ ‬لنظام‭ ‬الربط‭ ‬الخاص‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬المشتركة‭ ‬لديها،‭ ‬وهناك‭ ‬حوالات‭ ‬تمت‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعمل‭ ‬ضمن‭ ‬أوقات‭ ‬العمل،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يشغلها‭ ‬أي‭ ‬موظفين‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬تعمل‭ ‬أصلاً‭.‬

وذكروا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬المزودة‭ ‬تمنح‭ ‬كل‭ ‬شركة‭ ‬صرافة‭ ‬حداً‭ ‬معيناً‭ ‬للتحويلات‭ ‬يومياً،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حوالات‭ ‬تمت‭ ‬بأكبر‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬المسموحة‭.‬

وقالوا‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬شركة‭ ‬متضررة‭ ‬تقدم‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬وتستعين‭ ‬بخبرات‭ ‬الآخرين‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشركة‭ ‬المزودة‭.‬

ونفوا‭ ‬أصحاب‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سبب‭ ‬الاختراق‭ ‬ضعف‭ ‬أنظمة‭ ‬الحماية‭ ‬المستخدمة‭ ‬لدى‭ ‬الجميع،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لاختراق‭ ‬تتعامل‭ ‬بملايين‭ ‬الدراهم‭ ‬يومياً‭ ‬ورأس‭ ‬مالها‭ ‬كبير،‭ ‬وتركب‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬لا‭ ‬يتكلف‭ ‬سوى‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تغامر‭ ‬بعدم‭ ‬تركيبه‭ ‬أبداً،‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬نظم‭ ‬أمان‭ ‬قوية‭ ‬كافية،‭ ‬وهذه‭ ‬تعرضت‭ ‬لخسائر‭ ‬مضاعفة‭.‬

وفيما‭ ‬نفى‭ ‬مسؤول‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬والحالات‭ ‬المشبوهة‭ ‬بالمصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العوضي،‭ ‬وجود‭ ‬معلومات‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬قال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬المتضررة‭ ‬إنهم‭ ‬فضلوا‭ ‬عدم‭ ‬إبلاغ‭ ‬‮"‬المركزي‮"‬‭ ‬حتى‭ ‬تنتهي‭ ‬مفاوضاتهم‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬المزودة‭ ‬للخدمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدم‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬قلق‭ ‬لدى‭ ‬المتعاملين‭.‬

ولم‬ تنف ويسترن‭ ‬يونيون‭ ‬أو‭ ‬تؤكد‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬أصحاب‭ ‬محال‭ ‬الصرافة،‭ ‬مفضلة‭ ‬عدم‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬تخص‭ ‬متعامليها،‭ ‬واكتفت‭ ‬برد‭ ‬مكتوب‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭ ‬إنها‭ ‬‮"‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬ذات‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬ويجري‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حادث‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وكلائنا‭ ‬والسلطات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال".

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بنكين‭ ‬خليجيين،‭ ‬هما‭ ‬بنك‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة‭ ‬الوطني‭ ‬وبنك‭ ‬مسقط،‭ ‬تعرضا‭ ‬لعملية‭ ‬اختراق‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬نتيجة‭ ‬استيلاء‭ ‬قراصنة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬بطاقات‭ ‬ائتمان‭ ‬خاصة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬متعاملي‭ ‬البنكين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬القراصنة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬ليعلن‭ ‬بنك‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة‭ ‬وقتها‭ ‬عن‭ ‬خسائر‭ ‬بحدود‭ ‬17‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تضاربت‭ ‬أرقام‭ ‬الخسائر‭ ‬لبنك‭ ‬مسقط‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و45‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬