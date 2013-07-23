مؤسسة النقد السعودي: لا صحة لوقف تداول الريال الورقي

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنها لم تقرر على وجه الإطلاق إلغاء إصدار الريال الورقي واستبدال المعدني به، وذلك بعد أن ترددت معلومات عن إيقاف إصدار الريال الورقي في البلاد نهائياً.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه نظراً لما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعميم على البنوك بإيقاف تداول فئة الريال الورقي واستبدال الريال المعدني به، فإن المؤسسة تود التأكيد على أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن التعامل بالريال الورقي والمعدني لا يزال مستمراً مع باقي الفئات.

وأوضحت مصادر تحدثت لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن فرع مؤسسة النقد العربي السعودي في المنطقة الشرقية من البلاد كان قد طلب إصدار ريال معدني خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب حاجة الاستخدام، خاصة أن المنطقة الشرقية تكثر بها أعداد الشركات، ويكثر الطلب من قبل سكان المنطقة من المواطنين والمقيمين على الريال المعدني، وذلك لاستخدامه في مواقف السيارات أو الماكينات الخاصة بالأغذية والمشروبات.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى إدارات البنوك التجارية في السعودية، أن البنك لم يرده أي خطاب رسمي من قبل "ساما" يفيد بإيقاف إصدار عملة الريال الورقي واستبدال المعدني به، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار يتم التعميم فيه، والإعلان عنه منذ وقت مبكر، ولا يمكن أن يتم تطبيقه من دون أن يكون هنالك توضيح وإعلان قبلي.

وكان عدد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي في السعودية قد تداول خبراً يفيد بإيقاف إصدار عملة الريال الورقي واستبدال المعدني به بدءاً من يوم 14 رمضان (اليوم)، وسط اهتمام بالغ من قبل المجتمع المحلي.