13.2 ألف دولار متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية

أعلن مدير الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، الدكتور عبدالله سهر، أن النتائج الأولية للدورة الأولى لمسح الدخل والإنفاق الأسري، أظهرت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية 3723 ديناراً (تعادل 13.2 ألف دولار تقريباً).

وأوضح سهر في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" الكويتية، أن الأسرة الكويتية تنفق 14% من دخلها على الأغذية والمشروبات والتبغ، و6.6% على الملابس والأحذية، و35.3%على المسكن والمياه والكهرباء والغاز، و9.8% على الأثاث والتجهيزات وأعمال الصيانة الروتينية، و8.8% على النقل والاتصالات.

وأضاف أن النتائج أظهرت أن ما تنفقه الأسرة الكويتية على التعليم 1.9%، والرعاية الصحية لا يتجاوز 1.8%، فيما تنفق 21.8% من دخلها على الترفيه، و3.8% على الثقافة، و2.6% على المطاعم والفنادق، و9.1% على السلع والخدمات المتنوعة، و6.3% على المدفوعات التحويلية.

أما عن الأسر غير الكويتية، فقد أظهرت النتائج أن متوسط إنفاقها الشهري حوالي 927 ديناراً، ينفقونها تقريباً بنفس النسب المئوية التي تنفقها الأسر الكويتية على احتياجاتها ومتطلباتها.