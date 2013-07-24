وزير مالية مصر: لن نموت من دون قرض "صندوق النقد"

قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن بلاده التي يعاني اقتصادها من "تدهور مالي" لا تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره مسألة حياة أو موت، ولكنه سيكون مفيداً إذا تم بشروط مصر.

وأضاف جلال في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء: "فكرة قرض صندوق النقد لا هي ضرورية ولا هي كفاية.. وليست حياة أو موت، الأفضل أن تتم بشروطنا".

وأجرى صندوق النقد محادثات مع مصر على مدى أكثر من عام بشأن قرض تحتاجه بقيمة 4.8 مليار دولار للمساعدة في مكافحة أزمة اقتصادية حادة. وتعثرت المحادثات مع عزوف حكومة مرسي عن قبول شروط الصندوق لخفض الدعم للوقود وزيادة ضرائب المبيعات.

القرض ميزة

وأكد جلال أن "قرض صندوق النقد أحد الوسائل المهمة التي يمكن استخدامها.. لا أحد يموت من دون صندوق النقد. لا نريد قصة الصندوق تأخذ أكثر من حقها، القرض ميزة لو تم بشروطنا".

ومضى قائلاً: "لو رأى الصندوق أننا قمنا بحزمة من الإصلاحات تحقق الانضباط المالي أو الاستقرار سيكونون سعداء".

وكثير من وزراء الحكومة الجديدة يؤيدون الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل القرض، لكن المستثمرين يتشككون في إمكانية تنفيذ تلك الإصلاحات قريباً.

وقال جلال: "أعتقد أن مناقشة قرض صندوق النقد في مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها.. كأن حلّ المشكلة الاقتصادية يتوقف على قرض الصندوق".

حالة تدهور

وتشهد المالية العامة لمصر حالة من التدهور فلقد اتسع العجز في الميزانية إلى حوالي نصف الإنفاق الحكومي، وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو، وهو ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة أشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الأدنى الآمن.

وقال وزير المالية الذي عُيّن الأسبوع الماضي ضمن حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد: "هناك اتفاق بين المجموعة الاقتصادية على (ضرورة العمل على) الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية".

وأضاف "الانضباط المالي أي لا يكون هناك عجز موازنة أو عجز في ميزان المدفوعات أو انخفاض الاحتياطي والضغط على سعر الصرف".

وقال: "الدين العام الداخلي (يمثل) أكثر من 90% من الدخل القومي. هذه مشكلة لأن تكلفته عالية على الموازنة (الفوائد)، ولأنه يترك موارد قليلة للبنوك لتقرض القطاع الخاص ولأنه (يرفع) سعر الفائدة وتكلفة الدين".

تنشيط الاقتصاد

وقال جلال إنه يريد تنشيط الاقتصاد من خلال إجراءات لا تشمل فرض ضرائب جديدة أو مجحفة على المواطنين.

وأضاف: "نريد تشغيل المصانع المغلقة وجذب الاستثمارات، يهمنا تنشيط الاقتصاد، لن نعمل بسياسات تضييقية، لن نقلل الصرف عن اللازم أو نزود الضرائب على الناس".

وتعهّد وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية الجديدة التي يدعمها الجيش بتخفيف نقص المواد الأساسية وتسهيل أنشطة المصانع، لكنهم أشاروا في نفس الوقت إلى أن أي إصلاحات كبيرة للوضع المالي المتدهور ستجري بحذر.

حلّ مشاكل آنية

وقال جلال خلال المقابلة التلفزيونية إن المساعدات الخليجية الأخيرة لمصر ستساعد على حلّ مشاكل آنية، ولكن لن تساعد في حل المشاكل مستقبلاً؛ ولذا لابد من تنفيذ إصلاحات داخلية في صالح الاقتصاد القومي.

ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية، وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.

وقال جلال: "جزء من المساعدات العربية ستبقى في البنك المركزي لتقوية الاحتياطي حتى يكون هناك توازن نقدي وسيستخدم جزء آخر في بعض المصروفات".