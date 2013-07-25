اقتصاديات رمضان

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو فعلا شهر كريم، ففي صيام نهاره صحة للجسد وتقوية للعزيمة وتقدير لمن يجوعون ويعطشون طوال العام وليس فقط خلال هذا الشهر، وفي قيام ليل رمضان وإحيائه بالقرآن تغذية للروح وصفاء للنفس، فهذا شهر الجود والخيرات، وله مزايا وفوائد عديدة نأخذ منها ــ على سبيل المثال ــ فائدة واحدة من ترك الطعام والشراب، فمعظمنا يأكل وجبتين فقط خلال أيام هذا الشهر. وبعضنا يتخلى حتى عن وجبة السحور أو يتناول شيئا بسيطا قبل الإمساك، وبالتالي عندما يتخلى 26 مليون مواطن ومقيم في هذا الوطن عن وجبة واحدة كل يوم، فإننا نوفر حوالي سبعمائة مليون وجبة خلال الشهر، وإن أضفنا لذلك التوفير الذي يحدث من قبل بعضنا لوجبات السحور، فقد نصل إلى توفير أكثر من مليار وجبة غذائية في شهر رمضان.

ولو اعتبرنا كمتوسط متحفظ أن كل وجبة من هؤلاء تكلف عشرة ريالات، فهذا يعني أن توفير مليار وجبة غذائية يؤدي إلى توفير عشرة مليارات ريال، وهذا فقط بسبب الصيام عن الأكل، أما إن أضفنا لذلك التوفير الذي نحصل عليه بسبب الصوم عن التدخين، فإننا نحصل على مليارات أخرى، وذلك خلاف الفوائد الصحية من الصوم، ففي الصوم صحة، وفي الصحة توفير لعلاج الأمراض وأضرارها، وهذه جميعها فوائد لصيام الجسد فقط، أما صيام النفس وتهذيب الأخلاق والسلوكيات، فإن له فوائد عديدة تفوق فوائد الصيام عن الأكل والشرب، فيصعب أن نتصور أن الصائم القائم يؤذي جاره أو يقبل أن يأخذ أو يعطي رشوة أو أن يلاعن أو يعارك لأقل سبب أو لأي سبب، وبالتالي تسود روح المودة والأخوة وصلة الرحم، وتقل المشاحنات والحوادث وما يصاحبها من أضرار، وهكذا يصبح لهذا الشهر الفضيل فوائد جمة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد.

ولكن هذه الفوائد تتحقق فقط عندما نصوم كما يجب، وليس عندما ينقلب ليلنا نهارا وننام معظم النهار لنقوم نصوم سويعات للمغرب، وحينه يبدأ عرض مستمر من الأكل والشرب وإلى طلوع الفجر لنكرر الآية وننام إلى ما بعد الظهر، فهنا لا يتم توفير أي شيء، بالعكس فإن أكلنا وشربنا يزداد بدلا من أن ينقص، وخصوصا مع الموائد وأنواع المأكولات والحلويات التي يبدو أنها لا تظهر إلا في شهر رمضان، وكأن الشهر أصبح شهر أكل بدل أن يكون شهر صوم.أما بالنسبة للفوائد الروحية والسلوكية، فإنه صحيح أنه والحمد لله في هذا الشهر الفضيل تمتلئ المساجد وتضيء المنازل بصلاة القيام وقراءة القرآن، ولكن ــ للأسف ــ فإنه أيضا صحيح أن هناك من يعتبر الصيام كأنه عذر مقبول لسوء الخلق ولتأخير العمل أو عدم العمل من أصله وبدون حساب للضرر الذي يصيبه ويصيب غيره من الذين يعتمدون عليه أو على العمل المطلوب منه، وهنا يتضرر المجتمع والاقتصاد بدلا من أن يستفيد، وبدلا من أن يكون الصيام سببا للإخلاص في العمل والإحسان في أدائه يصبح مبررا لتأخير العمل ولانخفاض الإنتاجية، وبدلا من أن يكون هذا الشهر الفضيل الذي نصوم فيه خلال العمل يصبح وكأنه الشهر الذي نصوم فيه عن العمل.

أما بالنسبة للأخلاق والمشاحنات، فللأسف، هناك مظاهر سيئة لصائمين من الأفضل تجنبهم، إذ أن أي خلاف معهم ــ مهما كان بسيطا ولو كان على طبق فول ــ ممكن أن يتطور إلى صدام يستدعي تدخل الشرطة، وكذا بدلا من أن يكون الصوم تهذيبا للنفس وتقوية للعزيمة يصبح مبررا لفقدان السيطرة والخروج عن العقل وعدم قبول لأي نصيحة أو مراجعة.شهر رمضان هو أفضل الشهور وأكرمها، وله فوائد عديدة على الجسد والنفس والروح وتنعكس على الاقتصاد والمجتمع بأكمله، ولكن ــ للأسف ــ هناك عادات وسلوكيات ضارة تقوم بعكس هذه المزايا والفوائد، وهكذا بدلا من أن نستفيد خلال هذا الشهر الفضيل فإننا نخسر، وهذه خسارة كبيرة لفرصة عظيمة قد لا تتكرر لبعضنا، فأرجو أن نحذر منها، وكل عام والجميع بخير.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية.