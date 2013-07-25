الإمارات.. حجب 23 مليون رسالة غير مرغوبة في 3 أشهر

حجبت شركتا "اتصالات" و"دو" في الإمارات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات خلال الربع الأول من العام نحو 23 مليون رسالة نصية ترويجية غير مرغوب فيها عن الوصول إلى مشتركي الهاتف المتحرك بالدولة، صادرة عن شركات محلية ودولية.

وبحسب بيان أصدرته الهيئة تصدرت الشركات والجهات التسويقية الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي، قائمة الجهات المصدرة للرسائل المزعجة إلى مشتركين بالدولة، بحسب "الاتحاد" الإماراتية.

وقالت الهيئة، إنها فصلت خدمة إرسال الرسائل الترويجية عن 28 شركة لمدة أسبوعين، وفصل دائم عن شركة واحدة، وأنذرت 32 شركة أخرى لم تلتزم بالإجراءات التي وضعتها الهيئة للحد من ظاهرة ما تسميه بالرسائل الاقتحامية أو المزعجة، وذلك بعدما قامت بـ 75 عملية تدقيق على شبكات "اتصالات" و"دو" للتأكد من تفعيل آليات الحد من الرسائل.

وبلغ عدد الرسائل النصية القصيرة التي تداولها مشتركو اتصالات ودو العام الماضي أكثر من 3 مليارات رسالة، ووصل عدد الرسائل متعددة الوسائط إلى أكثر من 50 مليون رسالة.