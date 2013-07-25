مؤسسات إماراتية تعرض تنمية المرحلة 3 من مشروع توشكي

كشف وزير الموارد المائية والري في مصر الدكتور محمد عبدالمطلب عن أن جهات حكومية ومؤسسات استثمارية إماراتية عرضت على الحكومة المصرية مخططا تنمويا شاملا للمرحلة الثالثة من مشروع توشكي جنوب مصر - يشمل مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وتوليد طاقة.

وقال عبدالمطلب إن الدراسة التفصيلية التي عرضها الجانب الإماراتي سيتم مناقشتها من خلال مجلس الوزراء المصري، مشيرا إلى أن الدراسة تشمل التوسع في الإنتاج الحيواني وإنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري للاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة لقربها من الطريق البري الجديد، المقرر افتتاحه قريبا ويربط بين مصر والسودان، كما سيوفر نحو ٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب "البيان" الإماراتية.

وأضاف أن الجانب الإماراتي تعهد بعمل نموذج لتوليد الطاقة الكهربائية للاستفادة منه في تشغيل أنظمة الري المتطور والصناعات التكميلية لتخفيف الأعباء عن الشبكة الموحدة للكهرباء، موضحاً أن هذا النموذج يعتمد على الاستفادة من مصادر الطاقة غير التقليدية والنظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

وأوضح أن رئيس الحكومة المصرية الدكتور حازم الببلاوي كلف وزارات الري والزراعة والاستثمار والكهرباء، بسرعة وضع آليات جديدة لتشجيع الاستثمار في مشروعي توشكي وشرق العوينات، وأن هناك عروضا من 7 شركات عربية للاستثمار في المشروعين، بما يحقق توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 15 ألفا، وترفع معدلات التوطين بهما.



