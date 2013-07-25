مصر تستقبل 9400 طن بوتاجاز من السعودية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتية قد استقبل ناقلة البوتاجاز "مرمر جاز" وعلى متنها 9400 طن بوتاجاز قادمة من السعودية.

وتعاني مصر منذ فترة أزمة وقود حادة منذ اندلاع ثورة يناير 2011.

يأتي تدفق النفط والغاز السعودي لمصر ضمن حزمة مساعدات كان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر بتوجيهها إلى مصر تقدر بـ5 مليارات دولار.

وتتضمن حزمة المساعدات السعودية منح مصر ملياري دولار منتجات نفطية وغاز، وملياري دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقداً.

وتعاني مصر من فاتورة دعم المنتجات البترولية والطاقة بصورة متفاقمة خلال العامين التاليين لثورة 25 يناير 2011، كما تنفق الحكومة نحو 20% من الناتج القومي على دعم الوقود، والذي تجاوز خلال العام المالي 2013- 2014 نحو 122 مليار جنيه.