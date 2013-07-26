السعودية تحول "قياديين" للتحقيق بتهم تعطيل مشاريع حيوية

باشرت المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق وبعض الجهات الأخرى في السعودية وتحديدا في منطقة نجران، التحقيق مع عدد من "القياديين والموظفين" في إدارات حكومية خدمية هامة بعد اكتشاف "تجاوزات مالية وإدارية"، وفقا لصحيفة عكاظ.

وفي هذا الشأن، أكد الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران أن هذه التحقيقات تأتي بسبب تجاوزات في بعض المشاريع الحيوية في المملكة وتعطيلها، مشيرا إلى جهود بذلت لتجاوز بعض الأخطاء في عدد من المشاريع، خاصة بعد تكثيف الرقابة والمتابعة عليها.

وأوضح الأمير مشعل أن مشاريع المنطقة ستنفذ مستقبلا وفق المواصفات الفنية، وأن رقابة "لصيقة" ستفرض على أداء الشركات المنفذة، خاصة بعد استبعاد كثير منها بعد أن ثبت عجزها وتقاعسها في استكمال بعض المشاريع الحيوية.

وثمن أمير المنطقة جهود رئيس هيئة مكافحة الفساد ومساعديه من أجل كشف كثير من جوانب الخلل في أداء بعض الأجهزة الحكومية التي تشرف على مشاريع حيوية تهم الوطن والمواطن.

