الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بـ3% بدعم من تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة بعد أن صعدت في أواخر التعاملات لتعوض خسائرها الأولية، لتنهي الأسبوع مرتفعة حوالي 3 بالمئة مستفيدة من تراجع الدولار مع ترقب الأسواق رسالة البنك المركزي الأميركي في ختام اجتماع للجنته للسياسة النقدية الأسبوع القادم.

وسجل المعدن النفيس ثالث زيادة أسبوعية على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ مارس/آذار.

وهبط الدولار يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية بفعل تكهنات بأن لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ستؤكد في الأسبوع القادم نيتها إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

وسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1332.61 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات في سوق نيويورك بلا تغير يذكر عن مستوى الإغلاق السابق.

وقال متعاملون إن مستثمرين عمدوا إلى البيع لجني أرباح عندما قفز الذهب في وقت سابق من الجلسة إلى 1340 دولارا للأوقية بزيادة حوالي 160 دولارا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام الذي هوى إليه في 28 يونيو.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب بلغت أكثر من 9 بالمئة في ثلاثة أسابيع بعد أن طمأن المركزي الأميركي الأسواق المالية في أواخر يونيو إلى أنه لن يبدأ تقليص برنامجه للتحفيز النقدي إلا عندما يكون متأكدا من أن أكبر اقتصاد في العالم قوي بدرجة كافية اعتمادا على قدرته الذاتية.

وخسر الذهب 20 بالمئة من قيمته منذ بداية العام مع تخوف المستثمرين من الانتعاش في الولايات المتحدة ربما يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص مشترياته من السندات البالغ قيمتها 85 مليار دولار شهريا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 19.99 دولار للأوقية في حين انخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1427.75 دولار للأوقية وهبط البلاديوم حوالي 2 بالمئة إلى 722.97 دولار للأوقية.