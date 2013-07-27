نمو أصول البنوك الصينية بـ 22 تريليون دولار في يونيو

نمت أصول البنوك الصينية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 13,5% لتصل إلى 141,34 تريليون يوان (22,8 تريليون دولار).

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير لها أمس، إن هذه الزيادة هي الأقل منذ 2011 وفقا لبيانات هيئة الرقابة المصرفية الصينية.

وبحسب التقرير، زادت التزامات البنوك الصينية خلال الشهر الماضي بنسبة 13,2% لتصل إلى 132 تريليون يوان.

وسجلت البنوك الصغيرة بما في ذلك البنوك التجارية المساهمة، والبنوك التجارية على مستوى المدن، نمواً سنوياً في الأصول والالتزامات بأكثر من 22%، وهو ما يزيد عن ضعف معدل نمو أصول والتزامات البنوك الكبرى في الصين.