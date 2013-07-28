العراق يبدي استعداده لاستيراد القمح من فرنسا

قال مسؤول عراقي ومصدرون فرنسيون إن العراق وافق على دراسة استيراد القمح من فرنسا في اختراق محتمل لأكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي إلى أسواق الاستيراد المربحة في الشرق الأوسط.

والعراق أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ويشتري حوالي ثلاثة ملايين طن سنويا تذهب غالبيتها إلى نظام لتوزيع السلع الغذائية بالبطاقات تدعمه الدولة.

وقال المسؤول العراقي الذي شارك في زيارة قام بها وفد عراقي ضم وزير التجارة إلى فرنسا الشهر الماضي إن الزيارة أثمرت عن اتفاق لدراسة استيراد القمح الفرنسي المنشأ.

وأضاف المسؤول الذي يعمل بمجلس الحبوب العراقي متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته أن الوفد العراقي قبل من حيث المبدأ اقتراحاً لاستلام شحنة فرنسية واحدة على سبيل الاختبار، رغم أنه لم يتم تحديد أي جدول زمني.

وأكد مصدرون فرنسيون على دراية بالمناقشات أن العراق أبدى استعداده لتجربة القمح الفرنسي.

