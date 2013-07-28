تصميم فندق متحرك بمطار الدوحة يصل لعتبة الطائرة

صمم المهندس البريطاني، مارجو كراسويفيتش، فندقاً متنقلاً خاصاً للركاب في مطار الدوحة، سيقوم باستقبال الزبائن بناء على طلبهم، مباشرة على عتبة الطائرة.

وسيوفر الفندق المتحرك خدمة لأولئك الذين يضطرون إلى البقاء في الدوحة ولا يريدون إضاعة الوقت في السفر والتنقل، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

ويتحرك الفندق ذو التصميم البسيط بسهولة عبر مناطق المطار، من طرف إلى آخر، وسيكون الفندق متاحاً مقابل أسعار باهظة.

وداخل المنزل المتنقل يمكن العثور على غرفة نوم وصالة صغيرة وحمام.

يذكر أن صاحب الفكرة، المهندس المعماري البريطاني الشهير مارجو كراسويفيتش، والمعروف بتصاميمه المبتكرة، لديه ميل للأفكار غير العادية، وتكنولوجيا الهندسة المعمارية والأشكال المستقبلية.