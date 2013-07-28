27 مليار درهم فاتورة اتصالات سكان الإمارات في عام

كشفت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬في الإمارات أن‭ ‬سكان الدولة من المواطنين والمقيمين تحدثوا عبر الهواتف المتحركة والثابتة العام الماضي نحو 27.3 مليار دقيقة دفعوا مقابلها 23 مليار درهم إلى "اتصالات" و"دو"، إضافة إلى فاتورة بقيمة 3.8 مليار درهم نظير استخدامهم لشبكة الإنترنت، لتصل بذلك ترتفع فاتورة المكالمات الصوتية الأرضية والمتحركة وقضاء أوقات طويلة أمام الإنترنت إلى 26.8 مليار درهم خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير السنوي الرابع عن سوق الاتصالات الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، فإن مشتركي الهاتف المتحرك بالدولة والبالغ عددهم بنهاية العام الماضي 13.7 مليون مشترك، تحدثوا 23.5 مليار دقيقة عبر هواتفهم المتحركة، سددوا عنها فاتورة بقيمة 20.4 مليار درهم إلى كل من "اتصالات" و"دو"، في حين تحدث مشتركو الهاتف الثابت وعددهم 1.96 مليون مشترك نحو 3.8 مليار دقيقة، دفعوا مقابلها 2.6 مليار درهم، لتصل بذلك تصل قيمة فاتورة المحادثات عبر المتحرك والثابت إلى 23 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية، إلى أن مشتركي الهاتف المتحرك أرسلوا 2.72 مليار رسالة قصيرة خلال العام الماضي، وسددوا فاتورة بقيمة 3.8 مليار درهم نظير استخدامهم لشبكة الإنترنت، وبذلك ترتفع فاتورة المكالمات الصوتية الأرضية والمتحركة وقضاء أوقات طويلة أمام الإنترنت إلى 26.8 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأظهر التقرير أن قطاع الاتصالات في الدولة استقطب استثمارات خلال العام الماضي بقيمة 6.3 مليار درهم بانخفاض نسبته 16,5% عن الاستثمارات التي استقطبها القطاع في العام 2011 والبالغة 7.63 مليار درهم، ومقارنة مع أكبر حجم من الاستثمارات تدفقت للقطاع في العام 2009 بقيمة 9.5 مليار درهم.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت عائدات "اتصالات" و"دو" من خدمة الهاتف المتحرك خلال العام الماضي بنسبة 2.6% لتصل إلى 20.4 مليار درهم، مقارنة مع 19.9 مليار درهم عام 2011، ونحو 18.4 مليار درهم عام 2010، و17.7 مليار درهم عام 2009.

واستحوذت 4 دول آسيوية هي الهند وباكستان والفلبين وبنغلاديش على 51% من إجمالي المكالمات الصادرة من الإمارات من الهاتف المتحرك والثابت معاً، واستقبلت الهند 1,1 مليار دقيقة صادرة من الإمارات، وباكستان 851 مليون دقيقة، والفلبين 339 مليون دقيقة وبنغلاديش 357 مليون دقيقة.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى عربياً بعدد دقائق 349 مليون دقيقة والسعودية 215 مليون دقيقة وسوريا 203 ملايين دقيقة وسلطنة عمان 137 مليون دقيقة.

وفيما يتعلق باستخدامات الإنترنت، أفاد التقرير أن عدد مشتركي الإنترنت بنهاية العام الماضي بلغ 957.816 مشتركا منهم 954.988 مشتركا بنظام النطاق العرض الذي سجل نمواً في عدد مشتركيه بنسبة 9.3%.

ويقدر معدل الإنفاق الشهري على الإنترنت في المنازل بنحو 261 درهما مقارنة مع 252 درهما متوسط الإنفاق الشهري خلال 2011، ويقدر متوسط الإنفاق الشهري لقطاع الأعمال 1001 درهم مقارنة مع 919 درهما عام 2011.

وذكر التقرير أن نسبة التوطين في قطاع الاتصالات ارتفعت خلال العام الماضي إلى 40% من إجمالي عدد العاملين في القطاع والبالغ عددهم 7961 موظفاً، مقارنة مع 36% عام 2011، وفقا لتقرير هيئة تنظيم الاتصالات.

وارتفعت نسبة التوطين رغم انخفاض إجمالي عدد العاملين في القطاع العام الماضي مقارنة مع العام 2011، حيث كان العدد 10798 موظفاً، وشهد العام 2009 أكبر نسبة توظيف في قطاع الاتصالات بنحو 11890 موظفاً.