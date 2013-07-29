اتجاه لخصخصة قطاع المياه في عدة مدن سعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية السعودية الدكتور لؤي المسلم إن الشركة تجري حالياً محادثات مع وزارة المالية لتوفير الميزانية المطلوبة لخصخصة قطاع المياه في المدينة المنورة، والدمام، والخبر.

وأشار المسلم في حديث مع صحيفة الاقتصادية إلى أن شركة المياه لا تملك صلاحية تغيير تعرفة المياه في السعودية، وأن هذا القرار في يد وزارة المياه والكهرباء, لافتاً إلى أن تعرفة المياه في السعودية هي الأقل على مستوى العالم.

من جهة أخرى, قال إن عدد المشاريع في قطاعي المياه والمعالجة البيئية حتى شهر مايو الماضي بلغ 316 مشروعاً، بقيمة تفوق 21 مليار ريال.