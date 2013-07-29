السعودية تنفق 22.5 مليار دولار في مترو الرياض

منحت الحكومة السعودية عقودا بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة تحالفات تقودها شركات عالمية لتصميم وبناء شبكة مترو في الرياض، في أكبر مشروع لشبكات النقل في العالم يتم تطويره حالياً.

وسيشمل المشروع، الذي سيستغرق تنفيذه 5 سنوات، 6 خطوط للسكك الحديدية تمتد على 176 كيلومترا وتعمل عليها قطارات كهربائية بدون سائقين.

وستبدأ أعمال تصميم المشروع الذي سيضم 85 محطة على الفور، فيما من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الربع الأول من العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف BAX تقوده شركة Bechtel الأميركية، وتحالف FAST ترأسه شركة Fomento de Construcciones الإسبانية، أما التحالف الثالث، فيطلق عليه الرياض New Mobility وتقوده شركة Ansaldo STS الإيطالية.

وقال عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان إن مشروع النقل العام بمدينة الرياض استطاع الجمع لأول مرة في العالم بين أكبر مصنعي القطارات والنظم والتقنيات الحديثة المرتبطة في مشروع واحد.