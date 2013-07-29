21 ألف سعودية يعملن "مديرات" مقابل 71 ألف "مدير" رجل

كشفت بيانات إحصائية حديثة لوزارة العمل السعودية أن عدد السعوديات العاملات في مهن "المديرات ومديرات الأعمال" بلغ في منشآت القطاع الخاص 21342 سعودية من إجمالي 215840 سعودية عاملة في منشآت القطاع الخاص عام 2012، مقابل 71616 سعودياً يعملون في مهن المديرين ومديري الأعمال في منشآت القطاع الخاص.

وأكدت البيانات الإحصائية لوزارة العمل لعام 2012، التي نشرتها صحيفة الحياة، أن عدد السعوديات العاملات في مهن الاختصاصيات في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية في منشآت القطاع الخاص بلغ 14196 سعودية، و34873 في مهن الفنيات في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و83321 في المهن الكتابية في القطاع ذاته، و30562 في مهن البيع، و17802 سعودية في مهن الخدمات، و4409 سعوديات في مهن العمليات الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية.

وذكرت أن عدد السعوديين العاملين في مهن المديرين ومديري الأعمال في منشآت القطاع الخاص بلغ 71616 سعودياً، و2569 سعودياً في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد من إجمالي 918793 سعودياً عاملاً في منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الإحصائيات أن عدد السعوديات العاملات في منطقة الرياض يبلغ 81678 امرأة، فيما يبلغ عددهن في منطقة مكة المكرمة 53727، ونحو 40746 سعودية في المنطقة الشرقية، و11859 في منطقة القصيم، و8729 في منطقة نجران.

وأشارت إلى أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة يبلغ 7183 سعودية، و3709 سعوديات في منطقة حائل، و3327 في منطقة عسير، بينما بلغ عدد العاملات في القطاع الخاص في منطقة الباحة 373 سعودية فقط.

وطبقاً للتقرير الإحصائي، فقد ذكرت أن عدد السعوديين العاملين في مهن الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية في منشآت القطاع الخاص بلغ 44742 سعودياً، و67443 في مهن الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و227800 سعودي في المهن الكتابية في القطاع ذاته، و75963 سعودياً عاملاً في مهن البيع، و247496 سعودياً في مهن الخدمات، و19018 في مهن العمليات الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية.

وأكدت أن عدد السعوديين العاملين في منطقة الرياض يبلغ 330013 سعودياً، فيما يبلغ عددهم في منطقة مكة المكرمة 189927، و255168 سعودياً في المنطقة الشرقية، و35834 في منطقة القصيم، و13758 في منطقة نجران.

وأبانت أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة يبلغ 32360 سعودياً، و8797 في منطقة حائل، و26199 في منطقة عسير، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في منطقة الحدود الشمالية 3159 سعودياً فقط.