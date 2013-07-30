السلطان: كل ريال ينفق على "مترو الرياض" يجني 3 ريالات

أكد رئيس مركز المشاريع والتطوير بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إبراهيم السلطان، أن مشروع الملك عبدالله للنقل العام بمدينة الرياض، يعدُ مشروعاً تنموياً له مردود اقتصادي كبير من الناحية البيئة والاجتماعية والعمرانية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن هيئة تطوير الرياض قامت بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع قبل بدايته، وتبين من الدراسة أن كل ريال ينفق في المشروع سيكون عائده بقيمة ثلاثة ريالات، إضافة إلى العائد غير المباشر للمحافظة على البيئة والقضاء على التلوث، وتنظيم الزحام، وتنظيم ساعات الانتظار في الطرق.

وأوضح السلطان أن المشروع يتكون من شقين: الأول تنفيذي، والآخر تشغيلي، فالائتلافات التي رست عليها عقود "مترو الرياض" تحدثت في حفل التوقيع عن موضوع التوظيف أثناء تنفيذ المشروع، وسيكون له جانب في توظيف السعوديين، والجانب التشغيلي وهو الأهم فنحن نتوقع أن العمود الفقري لتشغيل المشروع سيكون على السعوديين بنسبة تتعدى 90%.

من جهته، ذكر نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المهندس طارق الفارس، أن مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات تسبقها 8 أشهر لاستكمال أعمال التصميم وفق أنظمة النقل، وتحويل الخدمات والتنسيق مع الجهات، وقيام المقاول بتوريد المعدات اللازمة للتنفيذ، يلي ذلك بعد نهاية المشروع 4 أشهر للاختبارات للتأكد من عمل المترو،وحجم الأركاب المتوقع لمشروع النقل العام يبدأ من مليون راكب.

والمشروع يتكون من 6 مسارات، مجموع أطوالها 176 كيلومتراً، وأعمال المسارات تختلف من مسار إلى الآخر، فطريق الملك عبدالله حدد حرم للقطار في وسط الطريق بعرض 9 إلى 10 أمتار، وعلى الدائري الشرقي سيكون القطار على الجسور، وجزء من عند شرق نفق التخصصي تقريباً طريق الامير أحمد سيكون تحت الأرض عندما يلتقي قطار شارع الملك عبدالله مع قطار شارع العليا.

وهناك مسارات ستعتمد على الجسور، مثل المسار الذي سيخرج من مركز الملك عبدالله المالي إلى المطار الملك خالد الدولي، وهناك مناطق تحتاج إلى أعمال إنشائية، خصوصاً في المناطق المزدحمة، مثل شارع العليا، فالمسار الواقع جنوب الدائري الشمالي إلى أن نصل إلى شارع الأعشى جنوباً التقنية المستخدمة هي الحفر داخل الأرض.

وستكون المنطقة التي بين وادي حنيفة إلى الملز الأكثر صعوبة، لأنها تمر وسط المدينة.