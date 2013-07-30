العساف: تدريب الشباب السعودي عنصر أساسي في مترو الرياض

شدد وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف على ضخامة مشروع مترو الرياض وقوة التحالفات التي تم اختيارها، موضحا أن كل عضو من التحالفات مختص بعنصر معين بالمشروع بما يضمن تنفيذه في الوقت المحدد.

وأكد العساف أن مشروع مترو الرياض لا مثيل له من حيث الحجم أو التغطية لمدينة بمساحة الرياض وكذلك في مدة التنفيذ القصيرة قياساً مع تجارب أخرى تستغرق سنوات طويلة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وشدد وزير المالية على دور خادم الحرمين في التأكيد على أن يتم التنفيذ خلال أربع سنوات خاصة أن المنفذين للمشروع ثلاثة تحالفات كبرى.

كما تطرق العساف للحديث حول تثمين العقارات الواقعة في نطاق المشروع, مشيرا إلى وجود إجراءات معينة لنظام نزع الملكية بالطرق الصحيحة.

وأشار العساف إلى أن تدريب الشباب السعودي في هذا المشروع يعد عنصرا أساسيا في التشغيل والصيانة للمشروع، مشيرا في الوقت ذاته التزام التحالفات بتدريب وتشغيل السعوديين.



