بدء عمل "القطرية" و"الخليج" في السعودية خلال 3 أشهر

قال الأمير فهد بن عبدالله، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إن عملية تخصيص الخطوط السعودية ستنتهي في أقرب فرصة، دون تحديد وقت زمني معين لذلك.

وكشف الأمير فهد في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" أن خطوط الطيران الداخلي الجديدة "القطرية" و"الخليج" يفترض أن تبدآ عملهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بعد استكمال بعض الإجراءات التأسيسية وفتح المكاتب الخاصة بهما في المملكة.

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، يتحدث البارحة على هامش توقيع اتفاقية تخصيص وبيع 30% من شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران لشركة ترابط لصيانة الطائرات المحدودة المملوكة لشركة النقل المتكامل.

ووقع الاتفاقية كل من الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة النقل المتكامل، والمهندس خالد الملحم مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

وأكد الأمير فهد بن عبدالله أن شركة الخطوط السعودية لصناعة وهندسة الطيران من الأقسام المهمة بالنسبة للخطوط، مضيفاً "نرجو أن يكون هذا المركز من أكبر المراكز في منطقة الشرق الأوسط، وسيؤدي عمله على الوجه المطلوب، وهو في الوقت الحاضر يقدم خدماته لعدة خطوط أجنبية إلى جانب الخطوط المحلية، ولا شك أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التخصيص، والمهم هو تخصيص الخطوط نفسها، وهذا سيكون عن قريب".

وعن تحديد جدول زمني للانتهاء من عملية تخصيص الخطوط السعودية، قال الأمير فهد "نرجو أن تنتهي في أقرب فرصة ممكنة، ولا يمكنني تحديد وقت معين، ولكن نرجو أن يكون في القريب العاجل".

وبالنسبة لموظفي شركة الخطوط السعودية لصناعة وهندسة الطيران، والمزايا التي قد يحصلون عليها بعد التخصيص، أوضح أنهم يحصلون حالياً على مزايا من الخطوط السعودية والمزايا التي ستأتيهم ربما أفضل.

وكان الأمير فهد بن عبدالله، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قد ترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبنى الإدارة العامة للمؤسسة بمدينة جدة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض اجتماع مجلس الإدارة تقارير المؤسسة المالية والأداء التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2013، وخطة العمرة والحج لهذا العام 1434هـ، وما قامت به المؤسسة في مجال تحديث الأسطول وتطوير تقنية المعلومات وتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في مجال التخصيص، وما تواجهه المؤسسة من تحديات خلال المرحلة القادمة.