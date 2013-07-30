توقيع اتفاقية لنقل الغاز الإيراني لسوريا عبر العراق

أكدت إيران استعدادها لتوفير كل مقومات الدعم لسوريا وتوريد الاحتياجات النفطية، خلال اجتماع وزير النفط السوري سليمان العباس مع نظيره الإيراني رستم قاسمي في طهران، وتوقيعهما اتفاقية لنقل الغاز الإيراني إلى سوريا عبر الأراضي العراقية، بعد بحث متابعة تنفيذ خط الائتمان الخاص بتوريدات الغاز والنفط ومشتقاته لسوريا، والعمل المشترك للتغلب على العقوبات الاقتصادية بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، والسفير السوري في طهران عدنان محمود، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وزير النفط السوري أكد أن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين في المجال النفطي سينعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للشعب السوري.

وعقد الجانبان السوري والإيراني مباحثات اقتصادية، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية لتأمين المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتنفيذ الخط الائتماني بمليار دولار لتغطية احتياجات سوريا الكهربائية ومن المواد الطبية والأدوية والسلع الغذائية.

وأجرى حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، مباحثات مع مسؤولي البنك المركزي الإيراني، لمتابعة تنفيذ الخط الائتماني الخاص بالاحتياجات النفطية والغذائية، وأكد الجانبان أهمية تنفيذ الخط الائتماني وأثره وانعكاسه في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والصحية والمصرفية والخدمية.

من جانب آخر، كشف المدير العام للمصرف التجاري السوري، فراس سلمان، أن آلية جديدة ستعتمد في التعاطي مع الخط الائتماني الذي تم الاتفاق عليه في الجانب التجاري والمبادلات السلعية بين سوريا وإيران.

وقال في تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية الخاصة، إن دفعات قد وصلت من مواد تم التعاقد عليها، لا سيما الطحين المخصص للخبز، لافتاً إلى أن هذه الدفعات قد شحنت إلى سوريا بشكل مباشر من دون أي تعقيدات أو إجراءات إضافية، بناء على الثقة بين الطرفين المتعاقدين.

وقال إن الخط الائتماني قد تم تفعيله بين المصرف التجاري السوري وبنك صادرات إيران.

