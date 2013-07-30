لن أجعل التكلفة الباهظة لمشروع مترو الرياض تسرق اللحظة. فالمشروع سيغير وجه العاصمة عند إنجازه، لذلك سأهنئ الرياض وأميرها الواعد الذي بر بوعده بوضع اللبنة الأولى لشبكة النقل العام لمدينتهم على أمل أن أهنئهم بعد أربع سنوات وثمانية أشهر بتشغيل المشروع !.

لكنني أعجز عن تجاوز مسألة التكلفة دون أن أشير إلى أن تأخير إقرار المشروع ساهم في مضاعفة التكلفة أكثر من مرة ، فقد تزايدت تقديرات تكلفة إنشاء شبكة النقل العام لمدينة الرياض خلال السنوات الماضية من 17 مليارا إلى 24 مليارا ثم 36 مليارا قبل ثلاث سنوات وفق ما أكده لي مسؤولون في وزارة النقل وأمانة الرياض، فإذا بالتكلفة اليوم تقفز إلى حوالى80 مليار ريال ، والمغزى هنا أن التباطؤ في إقرار مشاريع تنموية أساسية كشبكات النقل العام يكون ثمنه باهظا!

لقد كان حفل الإعلان عن المشروع بهيجا وجميلا، لكن حفل تدشين المشروع وبدء تشغيله سيكون أكثر بهجة وجمالا وإسعادا، مما يتطلب التزاما بالمواعيد التي أعلنت لتنفيذه متمنيا أن نستفيد من خبرتنا الطويلة في تعثر تنفيذ المشاريع فنتلافى في هذا المشروع الحيوي كل ما قد يعرقل تنفيذه !

وبمشروع كلفته حوالى 84 مليار ريال لاعذر لأي تعثر في التنفيذ، أو سوء في التشغيل، فلا أقل من أن نحصل بعد أربع سنوات وثمانية أشهر على شبكة نقل فاخرة وفاعلة لقاء هذا الثمن !

*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية.