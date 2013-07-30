انخفاض الإنتاج الصناعي في اليابان 3.3% في يونيو

أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي في اليابان هبط 3.3 بالمئة في يونيو/حزيران عن الشهر السابق مسجلا أول انخفاض في خمسة أشهر لكن محللين يرون أن نشاط المصانع يتخذ مسارا نحو انتعاش تدعمه الصادرات واستهلاك القطاع الخاص.

وكان الإنتاج الصناعي قد سجل زيادة بلغت 1.9 بالمئة في مايو/أيار وفقا للبيانات الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وتوقع المصنعون في مسح أجرته الوزارة أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5 بالمئة في يوليو تموز لكنهم توقعوا ان يتراجع 0.9 بالمئة في أغسطس/أب.

وحافظت الوزارة على تقييمها للناتج الصناعي قائلة إنه يسير في اتجاه انتعاش معتدل.