صندوق النقد يقر مساعدات بـ2.3 مليار دولار لليونان

أتم مجلس صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج إنقاذ اليونان، ووافق على تقديم 7 .1 مليار يورو (3 .2 مليار دولار) للدولة العضو في منطقة اليورو التي تشتد حاجتها للسيولة.

واعتمدت اليونان الأسبوع الماضي الجزء الأخير من تشريع طلبه المانحون الدوليون للإفراج عن الشريحة التالية من قروض الإنقاذ بعد شهرين من الجدل بشأن إجراءات لا تحظى بقبول شعبي لإصلاح الاقتصاد. ويبلغ حجم تلك الشريحة المقدمة من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي 8 .5 مليار يورو.

وإذا تمكنت أثينا من تنفيذ مزيد من الإصلاحات فإنها ستتلقى مليار يورو آخر من المانحين الدوليين في أكتوبر/تشرين الأول. وقال صندوق النقد إن حزمة إنقاذ اليونان التي تمت الموافقة عليها في مارس/آذار 2012 ستبلغ 173 مليار يورو على مدى أربع سنوات لمساعدة أثينا على التعافي من أزمة الديون السيادية وإعادة بناء اقتصادها والعودة للأسواق.