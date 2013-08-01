أميركا تبقي على شراء سندات بـ85 مليار دولار شهرياً

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نظرته للأداء الاقتصادي قائلا إن الاقتصاد نما بوتيرة ضعيفة في الربع الأول من العام، لكنه توقع أن يظهر الأداء الاقتصادي تحسنا في الربع الثاني من العام.

وأبقى الفيدرالي على برنامجه لشراء السندات البالغ 85 مليار دولار شهريا.

وفيما يتعلق بسوق العمل خفّض الفيدرالي المستوى الذي يستهدفه لمعدل البطالة إلى 6% وكان الفيدرالي قد حدد في السابق معدل بطالة عند 6.5%، لإنهاء برنامجه للتيسير النقدي، بحسب رويترز.

وفي ختام اجتماعه على مدار يومين، أبقى الفيدرالي على الفائدة الرئيسة عند مستواها المتدني تاريخيا البالغ 0.25%.

وفي سياق متصل نما الاقتصاد الأميركي 1.7%، في الربع الثاني من العام, متجاوزا التوقعات بكثير التي قدرت أن ينمو بنحو 1%.

وجاء نمو الاقتصاد مدعوما بارتفاع الإنفاق بـ1.2%، والاستثمار بنحو 0.60%، مما عوض عن تراجعِ الإنفاق العام.

وفي سوق الوظائف، أظهر تقرير أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 200 ألف وظيفة جديدة في يوليو متجاوزا بكثير التوقعات التي قدرت توفير نحو 182 ألف وظيفة.