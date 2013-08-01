قطاع التصنيع في الصين يهبط لأدنى مستوى في 11 شهرا

أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع في الصين تراجع للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز إلى أدنى مستوى له في حوالي عام مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة.

وهبط مؤشر إتش إس بي سي لمديري المشتريات إلى 47.7 نقطة في يوليو من 48.2 في يونيو/حزيران. وهذه هي أضعف قراءة للمؤشر منذ أغسطس/آب 2012، بحسب وكالة رويترز.

وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلي نمو للنشاط في حين يشير رقم دون ذلك المستوى إلى انكماش.

وقال هونجبن كو كبير الخبراء الاقتصاديين بشأن الصين في إتش أس بي سي "مع طلب ضعيف من الأسواق المحلية والخارجية على السواء فإن فتور قطاع التصنيع يستمر في التأثير على الوظائف".

ومع الإبقاء على الباب مغلقا أمام حوافز كبيرة كشفت الحكومة الصينية في الأسابيع القليلة الماضية عن سلسلة خطوات صغيرة ذات أهداف محددة بما في ذلك زيادة في الإنفاق على المساكن لمحدودي الدخل والسكك الحديدية وتخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة.

وقال كو "هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز الثقة وتقلل مخاطر تباطؤ النمو".

ومما يعكس طلبا ضعيفا في الداخل والخارج انخفض مؤشر فرعي لطلبات الشراء الجديدة إلى 46.6 وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس آب 2012 متراجعا للشهر الثالث على التوالي.

وهبطت طلبات التصدير الجديدة لرابع شهر في يوليو بمعدل كان الأسرع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانخفض مؤشر فرعي يقيس الوظائف لرابع شهر مسجلا أضعف مستوى له منذ مارس/آذار 2009.