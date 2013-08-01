مسؤول: "مترو الرياض" سيستهدف شريحة رجال الأعمال

قال المهندس عبدالله المقبل أمين الرياض، إن تذاكر مترو الرياض ليست داخلة ضمن عقود ترسية مشروع بناء وتشغيل مترو الرياض، التي سيتم تحديد عقودها وأسعارها في وقت لاحق.

وأضاف المقبل أن جميع فئات المجتمع السعودي مستهدفة باستخدام ''المترو'' من رجال الأعمال وموظفي الدولة، والطلاب، حيث سيتم ربط القطارات بالحافلات ومستقبلا بسيارات الأجرة، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وعن مدة إنجاز المشروع المحددة بأربع سنوات، اعتبر أمين الرياض هذه المدة كافية لكنه قال: ''هناك تحد كبير أمام الائتلافات وأمانة الرياض و''الهيئة'' ولجميع الجهات الخدمية لإنجاز المشروع في الموعد المحدد، وإن شاء الله سيتم التغلب على جميع المعوقات، وتنفيذ المشروع كما حدد له بـ48 شهرا".

وأوضح أن طريق خريص وغيره ستتم خدمته بشكل جيد عن طريق شبكة الحافلات الجديدة التي ستخدم على طول 767 كيلومترا هي حافلات مختلفة الأنواع والأنماط.