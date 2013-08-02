الدين العام اللبناني يصل إلى عتبة الـ60 مليار دولار

بلغ الدين العام للبنان حوالي 60 مليار دولار، بعد أن ارتفع في نهاية مايو الماضي لأكثر من 1.5 مليار دولار، وفقاً لتقرير دوري لجمعية المصارف اللبنانية.

وبحسب صحيفة الحياة، فقد بين التقرير أن حجم الدين العام وصل حتى نهاية مايو الماضي إلى 59.2 مليار دولار، بعد أن كان بلغ في نهاية عام 2012 نحو 57.7 مليار دولار.

وكان الدين العام اللبناني وصل في نهاية ديسمبر 2011 إلى 53.6 مليار دولار، مقابل 52.6 بليون دولار في نهاية عام 2010 ، أي بارتفاع مليار دولار في عام واحد .

وبلغ الدين العام للدولة في نهاية عام 2010 نحو 52.6 مليار دولار بينما كان بلغ عام 2009 نحو 51.1 مليار دولار.

