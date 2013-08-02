الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تحقيق نمو سريع العام المقبل

قال مركز بارز للبحوث الاقتصادية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة إن زيادة في إنفاق المستهلكين البريطانيين تشير إلى أن الاقتصاد سينمو في 2014 بخطى أسرع، مما كان متوقعا في وقت سابق هذا العام.

ورفع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعامي 2013 و2014 بمقدر 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% هذا العام و1.8% العام القادم.

وبعد أن سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا هزيلا بلغ 0.2% فقط في 2012 تسارعت وتيرة النمو إلى 0.3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة وإلى 0.6% في الربع الثاني.

وقال المعهد "السبب الرئيسي للتحسن في توقعات النمو الاقتصادي هو زيادة في احتمالات نمو إنفاق المستهلكين."

