خفض "المركزي" لأسعار الفائدة رسالة ببدء تعافي مصر

ثمن خبراء ومحللون ماليون قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، وأوضحوا أن هذا الإجراء إنما يؤكد قدرة ومتانة الجهاز المصرفي المصري، خاصة أنه تمكن خلال فترة قصيرة من القضاء على أزمة الدولار والسوق السوداء التي تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري بعد الارتفاعات القياسية التي حققها الدولار مقابل الجنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أنه خفض الفائدة على أموال ليلة 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في خطوة لم يكن الاقتصاديون يتوقعونها، إذ كانوا يعتقدون أنه سيترك الفائدة دون تغيير.

وقال البنك في بيان له إنه خفض عائد الإيداع إلى 9.25% وسعر الإقراض إلى 10.25%. وخفض البنك كذلك سعر الخصم إلى 9.75%، وكذا تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.75%.

وأوضح المحلل المالي، نادي عزام لـ"العربية.نت"، أن تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة نصف في المئة خطوة تؤكد بدء انتهاء الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر واتجاه الاقتصاد المصري للتعافي والتقليل من الاعتماد على الاقتراض الداخلي وهي خطوة إيجابية ورسالة للمستثمرين تؤكد توافر السيولة والتمويل اللازم لتمويل المشروعات القائمة وقدرة البنوك على تمويل المشروعات الجديدة.

كما اتخذ مجلس إدارة البورصة خطوة إيجابية من ناحية أخرى هي الأولى من نوعها بتعيين مستشارين محليين ودوليين للسوق تؤكد بعودة السوق لريادة للأسواق العربية وشمال إفريقيا وسوف تخدم هذه الإجراءات السوق والاستثمار بشكل عام خلال الفترة القادمة، ما يعني أن هناك طفرة كبيرة سوف تحدث في الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بشكل صحيح ومبني على أسس سليمة.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال لـ "العربية.نت"، أن الدعم الخليجي دفع البنك المركزي إلى أن يتعامل من منطق قوة، حيث إن قرار تخفيض سعر الفائدة إنما يؤكد بدء استقرار الأوضاع الاقتصادية وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية والبنك المركزي.

وقال إن خفض الفائدة لن يضغط على سوق الصرف، خاصة في ظل ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لمستويات جيدة بعد وصول أولى دفعات الدعم الخليجي لمصر.

