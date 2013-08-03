حكومة "الببلاوي" تسجل أعلى مستوى اقتراض محلي في 3 أعوام

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية أن حجم الاقتراض الحكومي خلال شهر يوليو الماضي سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلي منذ أكثر من 3 أعوام.

ووفقاً لما نشرته "بوابة الأهرام"، فقد أوضح الجدول الزمني لإصدار أذون الخزانة (إحدى أدوات الاقتراض المحلي)، أن شهر يوليو الماضي شهد أكبر اقتراض للحكومة منذ أكثر من 3 أعوام، بعد أن أصدرت الحكومة أذون خزانة بنحو 81.5 مليار جنيه (بما يعادل 11.6 مليار دولار).

وكانت الحكومة قد أعلنت نيتها إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 200 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يصل وفقاً لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو 197.5 مليار جنيه.

ولم يتجاوز متوسط إصدار وزارة المالية لأذون الخزانة خلال الأشهر الماضية نحو 70 مليار جنيه شهرياً.

واقترضت الحكومة خلال شهر يوليو 2012 نحو 71 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال يوليو 2011 نحو 35 مليار جنيه، وبلغ خلال شهر يونيو 2010 نحو45 مليار جنيه.