462 مليون ريال الإنتاج الزراعي والسمكي العماني بـ2012

كشف تقرير صادر من وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية عن ارتفاع الإنتاج الزراعي والسمكي بحدود 462 مليون ريال خلال عام 2012، مقارنة بقيمة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية والسمكية لعام 2009 الذي بلغ 2 .362 مليون ريال خلال العام 2009.

وبلغ متوسط النمو السنوي خلال هذه الفترة للسنوات من 2009 إلى 2013 معدل 8.5%، كما ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي "نباتي وحيواني" بصورة تدريجية خلال تلك السنوات، وأن قيمة الإنتاج السمكي ارتفعت من 7 .110 ألف ريال عام 2009 حتى بلغت 142 ألف ريال العام الماضي، الأمر الذي يؤشر بمعدلات نمو واعدة في قيمة إنتاج القطاعات الرئيسة، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

ويعد القطاع الزراعي ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية ومساهمته كبيرة في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل كما شهد القطاع زيادة ملموسة في نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، حيث يقوم القطاع بتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص وللمنتجين الراغبين في إقامة مشاريع تنموية، كما تسهم الوزارة في تقديم البحوث الزراعية التي تعتبر من الركائز الأساسية للتنمية الزراعية في السلطنة والمصدر الرئيس للمعلومات والتوصيات الفنية.



