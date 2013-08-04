الاستهلاك المنزلي من المياه في السعودية يتجاوز الأوروبي

قال وزير المياه والكهرباء السعودي، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، إن معدل استهلاك المياه بالمملكة ولأول مرة تجاوز 8 ملايين متر مكعب يومياً، أي قرابة 800 ألف صهريج حمولة 10 أطنان، وبمعدل استهلاك للفرد قدره 265 لتراً، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي.

وتشكل مياه البحر المحلاة 60% من هذه الكمية، بينما ينتج قرابة 40%، من هذه الكمية من الآبار الجوفية، حيث سجلت كافة مناطق المملكة أرقاماً قياسية في الاستهلاك، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وأشار الحصين إلى أهمية المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها وحسن استخدامها باعتبار ذلك أولوية وطنية تؤكد عليها الحكومة السعودية، حيث تتبنى وزارة المياه والكهرباء تطوير كفاءة الاستهلاك المائي في مختلف الاستخدامات، وتولي ذلك جل اهتمامها، كما تسخر كافة الإمكانات من أجل حلول ملائمة للوضع المائي بما يلبي احتياجات النمو السكاني المطرد سنوياً، بما في ذلك توزيع أدوات الترشيد المنزلية مجاناً التي تمكن من خفض الاستهلاك بأكثر من 30%.

وأكدت وزارة المياه أهمية المحافظة على المياه الجوفية، كونها تمثل 40% من إمدادات المياه، وكون تسع مناطق من مناطق المملكة تعتمد عليها كلياً أو جزئياً، والتذكير في هذا الصدد أن الاستمرار في زراعة الأعلاف واستهلاكه في تربية الماشية وصناعة الألبان يهدد وبشكل واضح استدامة هذا المصدر.