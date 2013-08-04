مسؤول سعودي: تمويل "مترو الرياض" متوافر بالكامل

تعتزم السعودية إنفاق 3 مليارات ريال لشراء الأراضي لبناء مترو الرياض، بحسب ما نقلته رويترز عن رئيس الهيئة العامة لتنمية الرياض، إبراهيم السلطان، مؤكداً أن الملك عبدالله أمر بتخصيص 200 مليار ريال لمشروعات النقل العام.

وقال السلطان إن تمويل مشروع المترو العملاق الذي تتكلف عقوده 22.5 مليار دولار متوافر بالفعل لدى الحكومة السعودية، مستبعداً بذلك التكهنات بأن تصدر الحكومة صكوكاً لتمويل المشروع كما حدث في مشاريع أخرى.

وكانت الحكومة السعودية، الأسبوع الماضي، قد منحت عقوداً بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة تحالفات لبناء وتصميم المترو.

ورداً على سؤال عما إذا كانت التكهنات بالأسواق المالية صحيحة بشأن احتمال إصدار الحكومة السعودية صكوكاً لتمويل المشروع العملاق، قال السلطان "عندما جرى الإعلان عن فائض الميزانية العام الماضي أمر الملك عبدالله بتخصيص 200 مليار ريال، أو ما يعادل 53.3 مليار دولار، لمشروعات النقل العام. هذا المبلغ موجود بالفعل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي".

وأضاف "ننظر لهذا المشروع كجزء من البنية الأساسية – مثلاً لمياه والكباري - وعادة ما يجري دعم مثل تلك المشروعات وتمويلها من قبل الحكومة".

وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع قال السلطان إن مترو الرياض سيؤثر إيجاباً في كل القطاعات في العاصمة بصورة مباشرة، لكن تأثيره الأقوى سيكون بشكل غير مباشر.

وقال "السبب المباشر وراء هذا المشروع هو إتاحة بديل آخر لوسائل النقل في المدينة أمام الناس، لكن ذلك المشروع الضخم سيؤثر في كل القطاعات في المدينة. سيؤثر في البطالة والنفط وحتى في البيئة وجودة الهواء، وسيحد من التلوث وعدد الحوادث".

وبسؤاله عن حجم العمالة التي قد يحتاجها المشروع قال السلطان إنه لا يمكن تحديد الأرقام بصورة دقيقة في الوقت الراهن وقال إن الحكومة ستمنح الشركات العاملة بالمشروع الأولوية والتسهيلات لجلب العمالة.