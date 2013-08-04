الشاحنات السعودية الخفيفة تغزو أسواق الخليج نهاية 2013

كشف مسؤول في المدينة الصناعية الثانية في الدمام أن السعودية ستبدأ تصدير إنتاجها من الشاحنات الخفيفة، المصنعة محليا في مصنع "إيسوزو"، في الربع الأخير من العام الجاري، مضيفاً أن المصنع أنتج حتى الآن 400 شاحنة نقل خفيفة.

ولم يكشف المسؤول الذي تحدث لصحيفة الاقتصادية السعودية، عن عدد الشاحنات التي سيتم تصديرها، لكنه أشار إلى أنه سيتم تصديرها إلى عدد من دول الخليج، في ظل تزايد الطلب على الشاحنات من قبل مستثمرين محليين.

وقال محمد الحبشان، رئيس شؤون المتابعة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام: إن مصنع "إيسوزو"، الذي دشنه الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، في ديسمبر الماضي؛ سيبدأ مرحلة التصدير لعدد من دول الخليج في الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف أن المصنع صنع حتى الآن 400 شاحنة نقل خفيف، وأنه ينتج نحو 50 شاحنة شهريا، مضيفاً "وفقا للتوقعات، فإن إنتاج المصنع كان مقررا أن يصل إلى 600 شاحنة في نهاية العام الجاري".

وأضاف "هذا العدد سيتم الوصول إليه في نهاية العام الجاري، حجم الطلب على الشاحنات الخفيفة من قبل المستثمرين المحليين يعتبر جيدا".

وكشف عن أن أحد المصانع المتخصصة في تصنيع بطاريات السيارات، في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، بدأ في توسعة المصنع لمواكبة تطور صناعة السيارات.

وكانت مصادر موثقة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، قد كشفت في وقت سابق، عن أن مصنع "إيسوزو" لصناعة السيارات يخطط لإنتاج ما بين 140 و160 شاحنة شهريا من الشاحنات الخفيفة مطلع العام المقبل.

وتخطط السعودية للتصنيع التام للسيارات، كجزء من برنامج استراتيجي لتوسيع القاعدة الصناعية فيها، ومن المتوقع أن تتقدم هذه الخطط مع قيام واحدة من أشهر ماركات السيارات في العام بإنشاء معمل للتصنيع في السعودية في وقت تتزايد فيه مبيعات السيارات المستوردة.