مسؤول: استثمارات السعودية بمصر ستتزايد في كافة القطاعات

كشف أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، عقب لقائه في جدة بوزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن الاستثمارات السعودية في مصر ستتزايد في كافة المجالات.

وأكد المسلماني في تصريح له نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن الدعم والتأييد السعودي باقيان ومستمران إلى أن يتحقق الاستقرار والازدهار وتتجاوز مصر تداعيات المشهد السياسي الراهن.

وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أعلن في التاسع من الشهر الماضي أن السعودية وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.

وشدد المسلماني على إيمان الرئاسة المصرية الراسخ بأن البلدين الشقيقين هما ركيزتا الأمن القومي العربي وحجر الزاوية للعمل العربي المشترك.

وأعلن المسلماني أن الوزير خوجة سيقوم بزيارة للقاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل سيلتقي خلالها مع الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام على هامش ترؤسه لاجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب في القاهرة.

وقالت السفارة المصرية في الرياض في بيان إن المسلماني بحث مع الوزير خوجة تطورات ومستجدات المشهد الإعلامي العربي والعلاقات الثنائية في مجال التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين.

وكان المسلماني وصل إلى جدة في وقت متأخر من مساء الجمعة في زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام، في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي.