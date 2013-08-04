وزارة العمل ترصد "سعودة وهمية" في 404 منشآت تجارية

رصدت وزارة العمل السعودية وجود "سعودة وهمية" في 404 منشآت تجارية، وأن الوزارة أوقفت الحاسب الآلي عنها، وأنها رصدت نحو 14 ألف مخالفة لقرار توظيف السعوديين من خلال لجان "السعودة" في المناطق التي من المزمع انتقال أعمالها من وزارة العمل إلى إمارة المناطق مطلع العام الهجري المقبل.

وأكد مصدر مطلع في وزارة العمل في تصريح لصحيفة الحياة، أن الوزارة رصدت 9211 وظيفة يشغلها وافدون ويمكن شغلها بسعوديين، كما أنها رحلت 4229 عاملاً خلال2012 بسبب مخالفتها لأنظمة العمل، مشيراً إلى أن الوزارة سجلت تعهدات على 12294 عاملاً خالفوا أنظمة العمل.

وأوضح أن وزارة العمل وافقت على منح منشآت القطاع الخاص أكثر من 1.6 مليون تأشيرة استقدام، منها 1.58 تأشيرة عمل، و79.9 ألف تأشيرة موسمية، مؤكداً أن التأشيرات الممنوحة ارتفعت بنسبة 33 في المئة عن 2011، بسبب زيادة عدد تأشيرات في نشاط مشاريع البناء والتشييد بنسبة 51 في المئة عن العام الذي يسبقه، إضافة إلى ارتفاع تأشيرات نشاط الخدمات بواقع 23 في المئة عن 2011.

وأشار المصدر إلى أن مبررات تأشيرة الاستقدام الموافق عليها للقطاع الخاص شملت توسعا في النشاط بواقع 620.630 تأشيرة عمل، و319.786 تأشيرة بسبب عقود حكومية، فيما بلغ عدد التأشيرات الممنوحة بسبب مبررات أخرى نحو 646.116 تأشيرة عمل خلال 2012.

وأكد أن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية على اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المبني على التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر عن منظمة العمل الدولية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بمطابقة جميع الأنشطة الاقتصادية السعودية مع التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية.