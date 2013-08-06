أكبر مصنع لحليب الأطفال بالعالم يعتذر عن "تلوث" منتجاته

أكدت شركة "فونتيرا" النيوزيلندية، أن منتجات الألبان من شركتين تستخدمان موادها الخام آمنة، لأن أي بكتيريا تموت خلال عملية التصنيع، مشددة على أن سلامة الغذاء في طليعة أولوياتها.

من جهتها، تستعد هيئة الغذاء والدواء السعودية بالتعاون مع جمارك ميناء جدة الإسلامي لإتلاف 4989 علبة من بودرة حليب الأطفال "سيملاك غين بلس" الملوث ببكتيريا الكلوستريديوم بوتولينيوم المتواجدة حالياً في مستودعات ميناء جدة الإسلامي.

وقال المدير التنفيذي لمركز الإنذار المبكر في هيئة الغذاء والدواء، الدكتور محمد بن أحمد الكنهل، لصحيفة "عكاظ" إن هناك شحنتين وصلتا على دفعتين سابقاً إلى ميناء جدة الإسلامي، وتم تقسيمها إلى 9 شحنات تم الإعلان عنها في موقع الهيئة لبودرة حليب الأطفال الملوث ببكتيريا الكلوستريديوم بوتولينيوم، وتم حجز الشحنتين المحتويتين على حليب الأطفال بالمستودعات وإقفالها، مطمئناً المستهلكين بعدم نقص أي من تلك الشحنات، وأنه تم حجز جميع تلك الشحنات.

وأشارت "فونتيرا"، وهي أكبر شركة مصدرة لمنتجات الألبان في العالم، إلى اكتشاف بكتيريا في بعض المنتجات تسبّب تسمماً غذائياً، ولفتت في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة"، إلى أنها صدرت كميات من بروتين مصل اللبن الملوثة إلى الصين وماليزيا وفيتنام وتايلند والسعودية، مستخدمة منتجات من بينها حليب الأطفال.

وأوضح رئيسها التنفيذي، ثيو سبيرينغر، في مؤتمر صحافي في بكين، أن زيارته الصين تهدف إلى طمأنة المستهلكين، معتذراً عن التلوث، موضحاً أن مسحوق الحليب الذي تبيعه "كوكاكول"ا وشركة "واهاها" الصينية آمن.

وأعلنت وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية، أن الصين أوقفت استيراد بعض منتجات الألبان من نيوزيلندا وأستراليا.

وذكرت السلطات الصحية السعودية، أنها رصدت كميات من حليب الأطفال المصنع في نيوزيلندا من شركة "فونتيرا" والملوث ببكتيريا يمكن أن تؤدي إلى التسمم الوشيقي أو التسمم المسبب للشلل، مؤكدة أن الكميات لم تدخل إلى السوق ويتم إتلافها.

وأشار وزير التجارة النيوزيلندي، تيم غروسر، إلى أن الصين أوقفت استيراد مسحوق الحليب من نيوزيلندا وأستراليا بعد اكتشاف البكتيريا، ما يهدد تجارة حجمها 9.4 مليار دولار سنوياً.

ويأتي نحو 90% من واردات الصين من مسحوق الحليب البالغة 1.9 مليار دولار العام الماضي من نيوزيلندا، واعتبر اقتصاديون أن حظراً طويلاً ربما يتسبّب بنقص منتجات الألبان في الصين، بما فيها الأنواع الخارجية من حليب الأطفال.

وشمل الحظر أستراليا بعد تصدير بعض بروتين مصل اللبن إلى هناك قبل شحنه إلى الصين وأماكن أخرى.

وتحدثت تقارير عن قرارات لدول قضت بوقف الواردات وسحب منتجات الألبان المصنعة في نيوزيلندا من الأسواق، منها روسيا وتايلاند.