ارتفاع معدلات التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى في 9 أشهر

ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر في يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 88 .8% على أساس سنوي.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي تفيد بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 31 .0% في يوليو/تموز مقارنة بالشهر الذي سبقه، ومؤشر تكلفة الإنتاج بنسبة 99 .0%، حيث وصلت نسبة التضخم إلى 8 .8%.

وكانت الزيادة الشهرية الأعلى في مجال النقل، حيث سجلت 28 .2%، فيما ارتفعت أسعار المشروبات والمنتجات التبغية على أساسي سنوي بنسبة 99 .15%. أما الانخفاض الشهري الأعلى فسجل في قطاع الملابس والأحذية وبلغ 68 .4%.