العجز التجاري الأميركي يسجل تراجعاً حاداً في يونيو

تراجع العجز التجاري الأميركي تراجعاً حاداً في يونيو الماضي ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، حيث انخفضت الواردات ولامست الصادرات مستوى قياسياً مرتفعاً ما ينبئ بتعديل بالزيادة لمعدل النمو في الربع الثاني من العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، إن العجز التجاري انخفض 22.4% إلى 34.2 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2009. ونسبة التراجع هي الأكبر منذ فبراير 2009.

وعدلت الوزارة قراءتها للعجز المسجل في مايو الماضي إلى 44.1 مليار دولار من 45 مليار دولار في التقرير السابق.

وتوقع اقتصاديون انكماش العجز إلى 43.5 مليار دولار في يونيو الماضي. وبحساب التضخم يكون العجز التجاري قد تراجع إلى 43.2 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2010 ومقارنة مع 51.9 مليار دولار في مايو.

وتراجعت واردات البضائع والخدمات في يونيو 2.5% إلى225.4 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 2.2% إلى مستوى قياسي يبلغ 191.2 مليار دولار.