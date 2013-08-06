فارسي: 30% من تجار الذهب بالسعودية خرجوا من السوق

طالب رئيس لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، زياد فارسي، وزارة التجارة بالتدخل لإنقاذ سوق الذهب من الفوضى وجشع بعض التجار الذين يرفعون أسعار الذهب فوق المعدل الطبيعي، مما يتسبب في هروب المشترين.

وكشف فارسي في حديثه مع "العربية.نت" أن نسبة خروج تجار الذهب من السوق خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 30% بعد أن هبطت المبيعات لأكثر من 70%، لم يعد التجار قادرين على الوفاء بالمصاريف الكبيرة المطلوبة منهم.

وأضاف "كثير من التجار غادروا السوق بسبب انخفاض المبيعات من خمس سنوات بنسبة فوق 70%، خاصة في المنطقة الغربية، لهذا كثير من التجار سيَّلوا الذهب الذي لديهم وخرجوا من السوق، أو قلصوا محلاتهم للنصف لخفض التكاليف. وتصل نسبة الخروج تقريباً لـ30% من تجار الذهب".

وأكد أن ما يحدث من بعض التجار برفع أسعار الذهب بحجة المصنعية أمر يخالف العرف السائد في السوق، ولكن غياب القوانين والتشريعات التنظيمية أغرى بعض التجار الجشعين لاستغلال المشترين، ورفع الأسعار على الرغم من هبوط سعر الذهب عالمياً.

وقال: "أسعار الذهب محددة لكل الأنواع، وأسعار المصنعية متعارف عليها أنها من 5 ريالات وحتى 25 ريالاً، حسب الأحجار الموجودة في القطعة، ولكن ما يحدث أن بعض التجار يرفعون سعر المصنعية بشكل مبالغ فيه، فمن غير المعقول زيادتها فوق هذا الرقم، فالزيادة الكبيرة في المصنعية ظلم للمستهلك، ولا بد من مراقبتها من وزارة التجارة وتحدد السعر كي لا يخدع الناس".

وأضاف: "للأسف الوزارة لا تحدد سعر المصنعية، لهذا هناك من يبالغ فيها، والمنافسة هي التي ستساهم في وضع حد لهذه المغالات غير الطبيعية. لا بد أن يكون هناك مراقبة لتلك الأمور، ويحدد سعر المصنعية في الفاتورة كي يكون هناك أكثر ثقة لدى العميل".

واعترف رئيس تجار الذهب في مكة المكرمة بأنه لا سلطة لهم على المحلات التي تستغل ذلك بالتلاعب في الأسعار، مضيفاً "نحن كغرف تجارية ليس لدينا صلاحية لوضع الأنظمة والرقابة، ولكن لكي يكون هناك نوع من الرقابة والإشراف لا بد أن يكون هناك تحديد في الفاتورة للسعر الخام والمصنعية".

وطالب فارسي بتثقيف المستهلك كي لا يقع في الخداع من قبل بعض التجار، مشدداً على أن النظام يجبر التجار على البيع بالوزن وليس بالقطعة، مؤكداً أنه "لا يجوز بيع الذهب إلا بالوزن. ممنوع بيعه بالقطعة إلا للماركات الشهيرة".

ويستغرب فارسي من مبالغة تجار المنطقة الشرقية تحديداً في رفع الأسعار دون بقية المناطق التي سارت أكثر في ركب هبوط الأسعار العالمية للذهب، قائلاً "محلات الذهب في المنطقة الشرقية تحديداً ترفع من أسعار الذهب بشكل كبير، ونجدها في مكة أرخص بكثير بسبب المبالغة في سعر المصنعية بشكل غير طبيعي، فبيع الغرام بأكثر من 170 ريالاً غير صحيح إذا كان سعر الغرام الخام 110 ريالات، وإذا كان هناك أحجار في القطعة فتقل سعر المصنعية".

وتابع: "هناك تجاوزات بالذات في المنطقة الشرقية، فمع النزول الكبير في أسعار الذهب لا تزال الأسعار في المنطقة الشرقية كما هي، وهذا خطأ يضعف البيع، فالأسواق تستفيد من هبوط السعر لزيادة المبيعات".