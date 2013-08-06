23 مليار دولار تحويلات الهنود من الخليج في 2013

توقع نائب المدير العام للعمليات العالمية، بمركز الإمارات للصرافة بروموث مانغات، في مقابلة مع "العربية نت" أن تتجاوز تحويلات الهنود من دول الخليج خلال العام الجاري الـ23 مليار دولار.

وأضاف مانغات "تحويلات الهنود من دول الخليج بلغت في 2012، نحو 21 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق نوماً خلال العام الجاري بنحو 10%، على الأقل".

واستبعد مانغات قيام الشركة بطرح جزء من أسهمها في أسواق المال الإماراتية، وقال "لا نفكر في هذه الخطوة حالياً".

وقال مانغات إن حجم التحويلات من الإمارات للدول العربية عبر الإمارات للصرافة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 605 ملايين دولار، فيما حجم التحويلات إلى جميع الدول العربية عبر الإمارات للصرافة نحو 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

وحول طلب الحصول على رخصة مصرفية والذي تقدمت به "الإمارات للصرافة" من البنك المركزي الهندي قال مانغات إن هذه الإجراءات تأخذ بعض الوقت ومن المتوقع الحصول على الرخصة المصرفية بعد شهر مارس من العام المقبل.

وتوقع مانغات أن ترتفع تحويلات الهنود من جميع دول العالم إلى بلدهم الأصلي نحو 77 مليار دولار خلال 2013، وذلك بعد أن كان حجم هذه التحويلات في العام الماضي 70 مليار دولار.

ولفت مانغات إلى أن تحويلات الهنود من الإمارات عبر الإمارات للصرافة نمت بنسبة 18%، في النصف الأول من العام الجاري.

وفيما يتعلق بعملية الاختراق الأخيرة التي تعرض لها عدد من شركات الصرافة في الإمارات قال مانغات إن شركته لم تتعرض لأي عملية من هذا النوع لقيامها بأخذ الحيطة والحذر الشديد عبر برامج حمائية شديدة تحول دون عمليات الاختراق.



