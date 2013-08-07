%66 من السعوديين يستخدمون الهواتف النقالة في العمل

كشفت دراسة حديثة حول أنماط استخدام الهواتف النقالة الذكية في المملكة عن قيام 31% من مستخدمي الهواتف الذكية باستخدامها أكثر من ثلاث مرات يومياً، بينما 20% يستخدمونها من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، في حين أن 25% لا يستخدمون هواتفهم إلا مرة واحدة يومياً.

وجاء في الدراسة التي أجرتها شركة "فروتآبز" أن 60% من مستخدمي الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستخدمون هواتفهم الذكية أكثر من مرتين يومياً، في حين أن متوسط استخدام الهاتف يصل إلى ساعة يومياً، ومعدل عدد مرات الاستخدام يصل إلى نحو أربع مرات يومياً، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأوضحت الدراسة أن 86% من السعوديين يستخدمون الهواتف الذكية في المنزل، بينما يستخدمها 66% في العمل، و55% في الأماكن العامة، في حين أن الإماراتيين يستخدمونها بنسبة 94% في المنزل، و82% في العمل، و67% في الأماكن العامة، أما المصريون فيستخدمون الهواتف بنسبة 80% في المنزل، و65% في العمل، و47% في الأماكن العامة.

أما فيما يخص الأماكن التي تستخدم فيها الهواتف النقالة فقد شكل استخدام الهاتف في المنزل ما نسبته 87% من الأماكن التي تستخدم فيها الهواتف النقالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين كان التواصل هو الوظيفة الأساسية التي تستخدم الهواتف النقالة على أساسها.