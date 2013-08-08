حمى الشراء تجتاح المراكز التجارية بالإمارات ليلة العيد

عاشت المراكز التجارية في الإمارات "ليلة استثنائية" عشية العيد، فقد بلغت حمى الشراء لدى المتسوقين ذروتها خلال التحضيرات لمناسبة عيد الفطر السعيد.

وبحسب صحيفة الاتحاد، فقد ارتفعت مبيعات مراكز تجارية على مستوى الإمارات من الملابس والأحذية، والإلكترونيات عشية عيد الفطر بنسب وصلت إلى نحو 70% مقارنة بالأيام الاعتيادية، بحسب تجار تجزئة أكدوا أن نشاط السوق أفضل من رمضان العام الماضي، مع تأجيل معظم العائلات خطط السفر إلى ما بعد العيد.

وأسهمت عروض التخفيضات التي طرحتها المحال التجارية بنسب تتراوح بين 25 إلى 70% في تحفيز التدفق على الشراء. بيد أن شكاوى استغلال المواسم لا تزال تلاحق التجار.

وقال مستهلكون، إنهم يضطرون للقبول بالأسعار المعروضة، دون اللجوء في غالب الأحيان إلى التفاوض، لا سيما أنهم لا يستطيعون تأجيل المشتريات نظراً لارتباطها بالعيد.

بيد أن تجارا دافعوا عن قطاع التجزئة الذي يستجيب لحملات التخفيض الموسمية، ويخضع لرقابة رسمية وغير رسمية، فضلاً عن أنه يشهد منافسة شرسة تجبره على تخفيض هامش الربح لاجتذاب الزبائن.

وقال سمير عادل مدير بيع بأحد المحال "شهد قطاع التجزئة خلال العام الحالي عودة الشراء من جانب المستهلكين إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية"، مشيراً إلى أن عمليات الاستقرار الوظيفي أسهمت في ارتفاع معدلات الشراء للمستهلكين.

وأضاف "ما أسهم في زيادة البيع خلال شهر رمضان وعشية عيد الفطر المبارك هو وجود كثير من الأسر داخل الدولة وإرجاء الإجازة الصيفية لما بعد عيد الفطر".

من جانبها، تنفذ وزارة الاقتصاد خطة رقابية بمختلف مناطق الإمارات بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية لمواجهة أي زيادات في أسعار السلع التي تشهد طلباً مرتفعاً خلال عيد الفطر، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

حمى الشراء

وشهدت الأسواق في دبي زخماً قبيل عيد الفطر، فيما تركز الإقبال على شراء الهدايا.

من جهته، قال سونيل جيسوال الرئيس التنفيذي لشركة سومانسا للمعارض المنظمة لمعرض السوق الرمضاني في مركز دبي الدولي للمعارض "لوحظ حركة شراء على سلع الهدايا بكل أنواعها منذ الخميس الماضي.. تقديرات مبيعات 400 محل شاركت في المعرض خلال أيام تتجاوز 250 مليون درهم".

وشهدت الأسواق والمراكز التجارية برأس الخيمة إقبالاً كبيراً من المتسوقين، ما رفع المبيعات بمعدلات وصلت إلى 100% عشية العيد، خصوصاً محال بيع الملابس.

