نائب كويتي يعيد التحقيق في ملف "الإيداعات المليونية"

طرح نائب كويتي من جديد ملف "الإيداعات المليونية" على طاولة البرلمان، بعد أن أغلق الملف منذ أكثر من عام، وفقاً لصحيفة الوطن الكويتية.

وكشف النائب الكويتي رياض العدساني عن عزمه تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الإيداعات المليونية وتشكيل هيئة للنزاهة، وذلك بداية دور الانعقاد المقبل، على أن يكون التصويت عن طريق النداء بالاسم.

وكانت قضية الإيداعات المليونية أثيرت في مجلس 2009، حول إيداعات بملايين الدولارات دخلت في حسابات بعض النواب، وتم تحويل القضية إلى القضاء، لكن لم يكشف عن تورط أي جهة في تلك التحويلات.

وقال العدساني "وقعت أنا والنواب فيصل الشايع وعبدالله الطريجي وراكان النصف وأسامة الطاحوس طلبا لتشكيل لجنة في قضية الإيداعات المليونية إضافة إلى تقديم قوانين النزاهة وحماية المبلغ ومكافحة الفساد وتضارب المصالح".

وأوضح أن قانون هيئة مكافحة الفساد الذي قدمته الحكومة يشوبه خلل كبير، إذ إن رئاسته وتبعيته تقع تحت سلطة رئيس الوزراء، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه الهيئة مستقلة حالها حال ديوان المحاسبة.