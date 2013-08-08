40 % تراجعاً في رحلات الطيران الداخلي بمصر

انخفضت رحلات "الطيران الداخلي" في مصر إلى أكثر من 40% خلال إجازة عيد الفطر مقارنة برحلات العيد الماضي بسبب الأزمة السياسية الحالية في مصر.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال حلمي رزق، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية "إكسبريس" إنه سيتم تنظيم 62 رحلة طيران، بينها 12 رحلة إضافية طوال 5 أيام في العيد لنقل الراغبين في قضاء إجازات عيد الفطر في المدن الداخلية، وإن معظم الرحلات إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة.

وكان للظروف التي تشهدها مصر حاليا تأثير سلبي أيضا على نسبة امتلاء الطائرات، حيث تتراوح النسبة بين 66 و80% من سعة الطائرات.

وأضاف أن حركة السفر بين السعودية وشرم الشيخ تشهد زيادة طوال أيام العيد، حيث سيتم تنظيم 5 رحلات طوال أيام العيد الخمسة من مدينة جدة لنقل الراغبين من السعوديين والمقيمين بالسعودية لقضاء إجازات العيد في شرم الشيخ، بينما كان يتم تنظيم رحلتين أسبوعيا بين جدة وشرم الشيخ في الأيام العادية، إضافة إلى تنظيم رحلتين أسبوعيا بين شرم الشيخ وكل من الرياض والكويت.

ومنذ يونيو الماضي تدهورت الأوضاع من سيئ إلى أسوأ بعد انطلاق مظاهرات حاشدة ضد الرئيس محمد مرسي. في 3 يوليو الماضي عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي مما أثار أعمال عنف دامية إضافية ومواجهة بين المعسكرين ما زالت مستمرة إلى اليوم.

وأقر وزير السياحة هشام زعزوع لوكالة الصحافة الفرنسية بأن القطاع يعاني أكثر من المتوقع نظرا لتضرره في أوج الموسم. وصرح في النصف الأول من يوليو 2013 أن مصر استقبلت 387 ألف سائح، مقارنة بـ515 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح زعزوع أنه ينوي بدء حملة ترويج جديدة في الخارج، مضيفا أن إقناع الدول بإلغاء تحذيراتها من السفر إلى مصر هو هدفه الرئيس.

وأضاف زعزوع أنه بدأ يحاور السفراء الأوروبيين لرفع حظر السفر في مناطق معينة على غرار منتجعات البحر الأحمر المصرية. وأوضح "هناك وجهات غير القاهرة والإسكندرية بعيدة عن الأحداث الساخنة"، مشيرا إلى أنه يطمح إلى جذب 13 مليون سائح إلى مصر هذا العام.