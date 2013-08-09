25% ارتفاع كلفة الزواج بالإمارات خلال عطلة العيد

تفاجأ مواطنون إماراتيون مقبلون على الزواج بارتفاع كلفة مصاريف الزواج بشكل "جنوني"، خاصة على صعيد أسعار القاعات في الفنادق وشركات تنظيم الأسعار والمتطلبات الأخرى لتلك النوعية من الحفلات.

ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أكد‭ ‬رفع ‬الأسعار ‬بنسب‭ ‬تراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و25‭‬% خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬العيد،‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬والإجازة‭ ‬الدراسية،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الأعراس‭ ‬خلال هذه الفترة.

ودعا‭ ‬صندوق‭ ‬الزواج‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬‮‬كسر‭ ‬احتكار‭ ‬القاعات‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الثقافة‭ ‬الخاطئة،‭ ‬بتنظيم‭ ‬أفراح‭ ‬بسيطة‭ ‬وأنيقة‭ ‬في‭ ‬القاعات‭ ‬المجانية‭ ‬التابعة‭ ‬للبلديات،‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأعراس‭ ‬الجماعية.

وقد ‬شهدت‭ ‬الفنادق‭ ‬وقطاعات‭ ‬تنظيم‭ ‬الحفلات‭ ‬استنفاراً‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬رمضان،‭ ‬لتعويض‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بالخسائر‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬أي‭ ‬حفلات‭ ‬أعراس‭ ‬طوال‭ ‬الشهر،‭ ‬وفق‭ ‬منظمي‭ ‬حفلات،‭ ‬الذين‭ ‬وضحوا‭ ‬أن‭ ‬كلفة‭ ‬حفل‭ ‬العرس‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬سقف‭ ‬نهاية،‭ ‬وتعتمد‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬العروسين‭.‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬مكتب‭ ‬‮"‬بريفكت‮"‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬الأعراس،‭ ‬سمير‭ ‬صافي،‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬كلفة‭ ‬الأعراس‭ ‬ارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬تراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و20‭‬‭%، وذلك‭ ‬استعداداً‭ ‬لموسم‭ ‬العيد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كلفة‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الزواج‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬درهم‭ ‬شاملة‭ ‬قائمة‭ ‬الطعام،‭ ‬وتجهيز‭ ‬الكوشة،‭ ‬والقاعة،‭ ‬وتزيد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأفراح‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬800‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬قاعات‭ ‬الفنادق‭ ‬التي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬7‭ ‬نجوم.

وذكر‭ ‬أحد‭ ‬الشباب‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج،‭ ‬راشد‭ ‬حسن،‭ ‬إنه‭ ‬قرر‭ ‬حجز‭ ‬عرسه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬وقام‭ ‬بجولة‭ ‬على‭ ‬فنادق‭ ‬أبوظبي،‭ ‬واكتشف‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬أسبوع‭ ‬العيد‭ ‬أعلى‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬% عن‭ ‬بقية‭ ‬الأيام،‭ ‬وبعض‭ ‬الفنادق‭ ‬تم‭ ‬حجز‭ ‬جميع‭ ‬قاعاتها‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬العيد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفنادق‭ ‬بررت‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬موسم‭ ‬ويخضع‭ ‬للعرض‭ ‬والطلب‭.‬